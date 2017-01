"GF14", Lidia mostra l'anello: regalo di Natale di Alessandro

Un cappellino con la scritta "Ansia" e soprattutto un anello, che scatena la fantasia dei fan. Lidia posta una foto su Instagram in cui sfoggia un brillocco luccicante, e anche se non lo scrive apertamente tutti immaginano che sia un regalo di Alessandro. I due piccioncini, dopo l'avventura al "Grande Fratello 14" hanno trascorso insieme il Natale, in Sicilia, a casa Vella. Il Capodanno, invece, lo passeranno separati.