14 aprile 2014 Grande Fratello 13, prova hot con i ragazzi che simulano l'orgasmo Puntata ricca di sorprese lunedì 14 aprile in prima serata su Canale 5: i gieffini sono impegnati in una scena di "Harry ti presento Sally" e saranno giudicati da Christian De Sica

09:34 - I ragazzi del "Grande Fratello 13" si preparano alla puntata serale di lunedì 14 aprile in prime time su Canale 5 con una prova settimanale di recitazione davvero hot. Tutti impegnati in una celebre scena di "Harry ti presento Sally", quella in cui Meg Ryan dà prova delle sue qualità da attrice in un bar simulando un rapporto sessuale. E riceveranno una sorpresa gradita: Christian De Sica che per loro sarà un regista molto "severo".

I ragazzi si sono molto impegnati e hanno dato vita ad alcuni momenti divertentissimi, tra cui le performance di Angela, molto apprezzata dai maschietti, e quella di Mirco, vero mattatore della serata. De Sica quindi li sorprenderà durante la diretta assegnando dei ruoli e facendoli recitare. Il compito degli inquilini sarà quello di convincere l'attore e regista sul loro talento e sulla loro spontaneità. Il responso non è affatto scontato.



Nel corso della diretta, una doppia esclusione a sorpresa. Oltre all'eliminato della settimana un nuovo concorrente dovrà abbandonare la Casa. Chi tra Andrea, Giuseppe e Armando e Giovanni lascerà? E ancora, cosa avrà in serbo il Grande Fratello per Fabio, da una settimana in "esilio" nella Cantina? Il preparatore atletico, dopo l’eliminazione della scorsa settimana, aveva accettato la "proposta indecente": proseguire il gioco in solitaria, in attesa di nuove comunicazioni.