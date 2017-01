Grande Fratello 13, lasciano Manuela Arcuri e Cesare Cunaccia

17:51 - Cambio della guardia al "Grande Fratello 13". Dopo quattro puntate si congedano gli opinionisti Manuela Arcuri e Cesare Cunaccia. L'attrice confessa di "essere stanca e rimanere ogni lunedì in studio ben oltre la mezzanotte diventa sempre più impegnativo" vista la gravidanza, Cunaccia invece, come suggerisce Alessia Marcuzzi, "è un uomo di mondo, deve girare, non può stare sempre qui". Chi arriverà?

"Anche questa splendida esperienza del Gf sta per finire - scrive sul suo blog la Arcuri - almeno per me... Anche se con dispiacere volevo salutarvi e mandarvi la mia ultima foto dalla 'Casa'. Vi ringrazio per tutto, per il sostegno, i complimenti e la fiducia che come al solito non mi avete mai fatto mancare durante questo mese! Un abbraccio e un bacio a tutti!!!". Ed è già partito il totonomi. Intanto nella Casa, dopo l'eliminazione di Veronica, in nomination ci sono Modestina, Chicca, Francesca, Andrea e i fratelli Papillon. Chi uscirà?