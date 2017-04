Lo Strego: "Morgan ha le sue colpe per la mia uscita da Amici "

La sua è una eliminazione che brucia. Lo Strego era tra i favoriti di "Amici 16" ma ha dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi alla seconda puntata del serale. Il cantante della squadra dei Bianchi ha le idee chiare e non le manda di certo a dire. A Tgcom24 racconta la sua esperienza e non risparmia critiche al suo coach, Morgan , con il quale non è mai andato d'accordo: "La mancanza di sintonia è stata forse il motivo principale della mia uscita".

Nicolas eri tra i favoriti, cosa è successo? Perché sei stato eliminato?

Credo che la mia eliminazione sia data da una serie di fattori tra i quali, un rapporto conflittuale con i coach e la mia pessima abilità nel gestire la tensione.

Subito dopo hai parlato di rimpianti... Uno su tutti?

Rimpiango e mi rimprovero tutt'ora per il mio comportamento dell'ultima settimana; purtroppo la tensione e lo stress accumulati, uniti alle mie insicurezze sui brani mi hanno spinto ad alcuni comportamenti che sono stati la causa dei litigi con i coach e quindi della mia eliminazione.

Con Morgan non c'è mai stata una grande sintonia, quanto ha pesato?

La mancanza di sintonia con Morgan è stata forse il motivo principale della mia uscita. Il problema è stato principalmente di vedute e purtroppo ho notato un maggiore interesse nel “plasmare” da zero, rispetto al “coltivare” un percorso artistico già definito. Sono mancati i momenti di confronto soprattutto per quanto riguarda la parte musicale.

Morgan si è anche scusato, dicendo di non essere stato all'altezza di capirti...

Per capire le persone è necessario spostare l'attenzione da se stessi.

A proposito, la frecciatina lanciata sui social "Ho sempre pensato che il blu mi donasse di più" era per lui?

L'attenzione mediatica rispetto a questi argomenti riesce a distorcere anche i concetti più semplici e su questa frase si è scatenata una fantasiosa ricerca di significati, ma in realtà si trattava solamente di una domanda indiretta ai fan sul loro gusto riguardo all'abbigliamento e sulla squadra che avrebbero preferito per me.

Cosa ti porti di questa importante esperienza ad Amici?

Questa esperienza mi ha fatto crescere come persona e come artista, mi ha fatto prendere consapevolezza dei miei limiti e ad oggi rappresenta l'occasione per iniziare ad intraprendere una nuova strada dove la musica non è più uno strumento per identicarsi ma un dono da condividere con altre persone.

Incontrerai i fan il 6 aprile ad Ancona, sei emozionato?

Emozionato no, ma sono sicuramente felice di incontrarli.

Stai lavorando a un album? Cosa puoi anticiparci?

In questi giorni ci sarà molto da lavorare anche per definire questa questione, sicuramenteci saranno i personaggi, Il Dj, L'Impiegato, Il Consumatore, Il Suicida e tanti altri.