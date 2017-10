10 febbraio 2016 Amici 15, Nick in bilico: per il cantante arriva l'ultimatum Un'altra prova di canto per il concorrente al talent di Maria De Filippi che continua a non convincere ma ha trovato l'amore di Benedetta

12:02 - Secondo esame in due settimane per Nick ad Amici 15. Interpellati, i capitani Alessio ed Emanuele ammettono di non averlo messo in squadra sabato perché ritenuto inferiore agli altri. Il ragazzo si esibisce, proponendo un suo inedito, ma i giudici lo stroncano a causa delle varie stonature. Moro intravede un certo malessere e Braga, convinto che non debba essere mandato a casa, gli ridà fiducia. Sarà colpa dell'amore per Benedetta?

Nick è quindi salvo, ma Zerbi dà un monito a lui e a tutti gli allievi: "Per andare al serale ci vogliono cinque sì e questo significa che tu Nick non andrai al serale. Questo discorso vale per tutti, anche per i ballerini. Vi ricordo che per andare al serale ci vuole l'unanimità dei consensi dei professori, a meno che non vi scelga uno dei due coach".



In studio Elodie dice che probabilmente l'amore che Nick sta vivendo per Benedetta lo sta scombussolando: "Ha solo 19 anni e alcune cose le ha sperimentate tardi. Era un’altra persona due mesi fa. L'amore per alcune persone è una cosa molto traumatica".