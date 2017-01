Amici 15, Alessio eliminato: i Bianchi perdono un pezzo importante, lacrime di Emma ed Elisa

Alessio dunque saluta, ma il suo è un addio agrodolce. Infatti Emma propone al ragazzo di far parte del suo corpo di ballo nel tour autunnale, ma intanto lui potrà godersi tre settimane di stage a New York.



Alla sfida finale si è arrivati dopo che la prima manche era stata vinta dai Bianchi e la seconda dai Blu. Alessio finisce al ballottaggio finale dopo aver perso quello con i La Rua, mentre per i Blu Ale ci è arrivato perdendo quello con Chiara, sempre più tra le favorite alla vittoria finale. La ragazza si è esibita anche in un brano di Kylie Minogue, cimentandosi con un'immagine sensuale distante dal suo solito mondo.



Una puntata ricca di momenti emozionanti ma anche di tensione, con forti battibecchi tra Anna Oxa e Loredana Berté. Quest'ultima in particolare ha accusato la collega di votare sempre per i Blu. "Vuoi sederti qui? - le ha detto -. Magari ci senti meglio dall'altro orecchio".