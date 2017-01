"Amici 15", Sergio trionfa nello scontro finale con Elodie

Si parte con una sigla splendidamente ideata e coreografata da Giuliano Peparini, nella quale i protagonisti entrano in scena sulle note di "Prisencolinensinainciusol" di Adriano Celentano. Una volta in studio vengono presentati anche i finalisti. Il lungo elenco dei giornalisti in sala serve a dare un quadro della giuria che assegnerà il premio della critica.



LA PRIMA SFIDA - Ma è il momento del primo scontro: Lele contro Gabriele. Lele si mette alla prova su Tiziano Ferro e anche se la prova non è forse impeccabile il primo giro di carte lo premia. Gabriele invece balla con Eleonora Abbagnato. Dopo la prova il ballerino passa in vantaggio. E anche dopo il secondo giro di prove Gabriele mantiene il comando nei voti del pubblico da casa. Nel corso della sfida c'è anche tempo per un video messaggio da parte di due vip davvero speciali: Ryan Gosling e Russell Crowe. Nel suo primo intervento della serata Morgan sottolinea le doti di Lele come autore e come musicista.



IL PRIMO VERDETTO - Chi continuerà la sfida verso la vittoria? Le carte scorrono sul maxi schermo e, a sorpresa, vince Gabriele. Chi vedeva una finale scontata tra i tre cantanti, essendo in genere i ballerini penalizzati nei gusti del pubblico, viene smentito. Lele saluta tra la commozione di molti e lascia lo studio.



EMMA PROTAGONISTA - Maria chiama Emma al centro del palco e la fa sedere per assistere a un filmato che ripercorre la sua storia. A partire dal giorno della sua nascita, il 25 maggio come oggi, ma del 1984. E poi la vittoria ad Amici e i primi successi discografici. Sanremo, e l'invito a tornare ogni volta che vorrà. Il tutto per concludersi con un "tanti auguri a te" intonato dagli altri direttori artistici. E per lei c'è anche un paccone regalo con dentro una splendida chitarra.



RIPARTE LA SFIDA - Gabriele deve decidere chi sfidare e sceglie Elodie. Il ché significa che Sergio automaticamente è in finalissima. La cantante si mette subito alla prova con Mia Martini. Gabriele invece balla su una canzone di Renato Zero. C'è poi il siparietto comico di Virginia Raffaele, questa sera nei panni di Sabrina Ferilli. La comica tira anche una frecciatina ad Anna Oxa (che in conferenza stampa l'aveva criticata) e la cantante risponde per le rime. Si riprende con l'inedito di Elodie scritto da Fabrizio Moro. A tal proposito Anna Oxa interviene chiedendo se la canzone le sia "stata regalata" nel senso che la ragazza prenderà i diritti. Maria conferma e Anna si dice molto contenta di questo.