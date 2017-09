Telemike 1988, la memorabile esibizione di Francesco Salvi con "Esatto"

Nel 1989 Francesco Salvi si esibì con una delle hit del momento a "Telemike", lo storico quiz di Canale 5 condotto da Mike Bongiorno, conquistando immediatamente il pubblico in studio e i telespettatori a casa. Si tratta di un brano leggero e spensierato che in pochissimo tempo diventò uno storico tormentone. Come era già accaduto al Festival di Sanremo dello stesso anno - dove il brano raggiunse la settima posizione nella classifica finale - il cantautore si presentò sul palco del game show accompagnato da una serie di comparse travestite da animali, veri protagonisti della canzone contenuta nell'album "Megasalvi".