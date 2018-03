Frizzi sarà sepolto a Bassano Romano: il suo ultimo messaggio al sindaco del paese

"Ora sto un po' meglio e spero di guarire". E' l'ultimo messaggio che Fabrizio Frizzi ha inviato al sindaco di Bassano Romano, in provincia di Viterbo, dove è cresciuto e dove verrà sepolto. Il primo cittadino Emanuele Maggi ha postato sul profilo Facebook lo screenshot con l'sms. "Cresciuto nel nostro paese, non ha mai dimenticato le amicizie di gioventù, è rimasto legato alle nostre tradizioni, alla gente, ai luoghi", scrive il politico.

"Questo è stato l'ultimo messaggio scambiato con Fabrizio. Un mese fa - prosegue - Bassano abbraccia e piange uno dei suoi figli. Lo ricordo per la grande umiltà, l'educazione, il garbo, la simpatia. Sempre sorridente, pronto a scambiare saluti e abbracci con le persone che gli mostravano affetto ogni qualvolta veniva a trovarci. Poco più di un anno fa, durante una chiacchierata, nel mio ufficio, eravamo finiti a parlare di progetti suoi professionali e di un'iniziativa di raccolta fondi che la comunità di Bassano Romano stava facendo per dotare le nostre scuole elementari di nuove lavagne multimediali. In maniera assolutamente spontanea, intervenendo disse: "Una la vorrei donare io". E così fu. Una grande persona, che nonostante il successo e la popolarità, ha sempre mantenuto ciò che di più bello possa esserci nelle persone: il senso di umanità. Ciao Fabrizio".