Amici 14 , lacrime di gioia per i The Kolors

11:41 - Dentro la scuola di "Amici 14" i ragazzi sono isolati e concentrati sulle esibizioni, ma fuori i loro singoli sono già un successo. E' il caso dei The Kolors, che con il loro brano "Everytime" hanno raggiunto il numero uno della classifica iTunes. Maria De Filippi ha dato la bella notizia al cantante Stash, che si è lasciato andare ad un urlo liberatorio. Intanto si avvicina il serale, che sabato vedrà come giurato speciale Lorella Cuccarini.

L'allievo della squadra Blu è stato convocato da solo davanti ad un televisore ed ha ascoltato quattro brani ad occhi chiusi: "L'amore Eternit" di Fedez e Noemi, "Esistendo" del compagno Briga, "Cheerleader" di Omi e "See You Again" di Wiz Khalifa.



Dopo Maria De Filippi gli ha chiesto cosa avessero in comune secondo lui questi brani e Stash si è lanciato "Non lo so, sono i primi quattro in classifica su iTunes?". A quel punto è apparsa la schermata dei singoli più scaricati da iTunes e al primo posto c'era il brano dei The Kolors "Everytime", seguito dagli altri quattro.

"Penso che mi stia per venire un attacco di cuore. Ma veramente? Primi in classifica..." ha detto tra le lacrime il cantante, prima di andare a festeggiare con il resto della band e con Elisa.