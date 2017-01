Amici 14, Emma delusa da Briga: "Deridi il mio lavoro"

10:17 - Non c'è pace per Briga, il rapper di "Amici 14". Dopo essere stato accusato in puntata da Loredana Bertè di essere 'presuntuoso', ora anche Emma è rimasta delusa dal trattamento poco elegante riservato al suo lavoro. La coach dei Bianchi ha rivisto insieme ai ragazzi un video in cui il ragazzo scherza sull'arrangiamento e con gli occhi lucidi ha confessato di essere "amareggiata dal suo comportamento".

Emma aveva preparato per il rapper romano un arrangiamento di fiati, che non è però stato apprezzato. "No ragazzi, ma che so 'sti flauti? Levamoli subito, mi fate venire un colpo.... Ma che è, Peter Pan? Sembra il fischietto dei bimbi sperduti" ha commentato l'allievo mentre Valentina, l'altra cantante, rideva di gusto.



La coach è rimasta molto amareggiata dal comportamento dei ragazzi, in particolare di Briga. "Sono veramente ferita e mortificata. Volevo fare una bella lezione, ma ho visto persone che deridono e sbeffeggiano il mio lavoro" ha esordito la Marrone "Mi ha dato fastidio il modo che hai usato, sei stato un po' presuntuoso nei miei confronti".

Una vera doccia fredda per l'artista salentina, che aveva sempre difeso il suo pupillo dagli attacchi dei giudici. "Io sabato mi sono alzata e ho stoppato la Bertè, dicendo che non eri un rapper ma un artista. Ma se poi devo vedere risatine e prese per il c***... L'ho trovato per niente educato e anche fuori luogo" ha ribadito Emma "Mentre tu eri impegnato a ridere con altri professionisti, io mi stavo sbattendo per farti avere l'arrangiamento sul tuo inedito, ok?".



"Io sto in prova alle dieci e mezza e faccio una battuta, non ho creato un teatrino per ridere di Emma Marrone. A me l'arrangiamento piace, sono i flauti che non mi piacciono. Io non sto qua per cambiare i modi miei" si è giustificato Briga .