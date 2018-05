Silvia Provvedi: " Ho dato un ultimatum a Fabrizio, se non cambiano le cose ci separeremo"

C'è aria di crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, come la stessa cantante del duo Donatella ha ammesso durante un'intervista nel salotto di Verissimo. La giovane ha lasciato la casa dell'ex re dei paparazzi ma come lei stessa ha raccontato a Silvia Toffanin "non ha a che fare con le foto con Belen".



"Ho dato a Fabrizio un ultimatum - ha confessato la cantante - Se non cambiano le cose ci separeremo. Lui è in una fase di recupero, ma non so se sono pronta io a recuperare. Chi vivrà vedrà". Una crisi profonda nata dopo l'uscita dal carcere di Corona: "Abbiamo un modo diverso di vedere le priorità della vita. Lui si è dimenticato delle promesse che mi aveva fatto. Ho 24 anni e non ho intenzione di rovinarmi la vita". Diverse le ragioni che hanno spinto la Provvedi ad allontanarsi, tra queste "la troppa gelosia di Fabrizio" oltre alla voglia di "voler sempre fare notizia"