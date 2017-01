Sergio Arcuri: "Ancora non so perché Mercedesz mi ha lasciato"

"E' stata lei a lasciarmi ma non mi ha dato fastidio - racconta il fratello di Manuela Arcuri - Quello che mi ha fatto stare male è che subito dopo si è precipitata a rilasciare un'intervista. Avevamo deciso di non parlare con la stampa. Invece è andata a dire che le cose tra di noi non andavano bene...".

Sergio assicura di non riuscire a capire perché la ex si sia comportata così: "Prima ho pensato che questo comportamento fosse dovuto alla sua giovane età, ma si è arrabbiata... Ho provato a chiarirmi per telefono ma si è sempre negata, le storie d’amore possono andare male, possono finire, ma ci vuole sempre rispetto. Non so neppure perché mi ha lasciato".

A difendere la figlia, in studio anche Eva Henger: "Sergio mi piace, ero contentissima di questa storia d'amore, Mercedesz è una ragazza che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo prima dell’Isola dei Famosi. Dopo quell'esperienza tante gente ha provato a consigliarla in ogni modo. Lei ascoltava un po' tutti. Ma non è facile".