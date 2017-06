Selfie, Belen incalzata da Platinette mostra le mutandine

Siparietto esilarante nel quinto appuntamento con "Selfie" tra Platinette e Belen. L'abito nero super sexy a fasce della showgirl argentina scatena l'ironia di Platinette che ricorda la famosa farfalla tatuata all'inguine della Rodriguez mostrata a Sanremo nel 2012. "Me la ricordo eccome, è sempre qua non è volata via", risponde divertita Belen al fianco di Simona Ventura. Poi il conduttore radiofonico incalza ancora: "Volevo capire se ha la mutanda o no?" E Belen di tutta risposta... mostra gli slip neri.