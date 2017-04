Ha fatto ridere, e tanto, lo scherzo organizzato da Maria De Filippi ed i suoi autori ai danni di Emma Marrone e proposto sabato sera, durante la puntata di Amici. Al punto da valere alla cantante pugliese l’ambito Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia. Alla salentina era stato chiesto di preparare una coreografia con un ballerino francese che, però, si è rivelato troppo appiccicoso, tanto da mandarla in bestia. Valerio Staffelli glielo ha consegnato, queste le parole dell’artista, che è anche nuovo giudice nel talent di Canale 5, dopo l’uscita di scena di Morgan: “Neanche quando ho vinto Sanremo mi ha chiamato così tanta gente. Spero di aver dimostrato, passatemi la battuta, che con gli appoggi non si va da nessuna parte”. L'appuntamento con Staffelli, per forza di cose, non poteva che concludersi con un piccolo bacio alla francese!