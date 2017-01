25 marzo 2015 Sarah Jessica Parker, i primi 50 anni della star più sexy di New York L'attrice, che nella serie "Sex and the city" che l'ha resa famosa vestiva i panni di Carrie Bradshaw, è cresciuta Tweet google 0 Invia ad un amico

13:27 - In "Sex and the city" era la giovane e bella single Carrie Bradshaw sempre in cerca dell'amore, nella vita però Sarah Jessica Parker è una mamma realizzata e felice, che non ama lo shopping e l'alcol. L'attrice, che deve il successo al ruolo che ha ricoperto dal 1998 al 2004 nella famosa sexy serie ambientata a New York, il 25 marzo ha compiuto 50 anni.

Originaria dell'Ohio, la Parker ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo debuttando a Broadway a soli 11 anni nel 1976 con il revival di "The Innocents". Il primo ruolo da protagonista è arrivato tre anni dopo con il musical "Annie". Negli anni successivi ha fatto apparizioni in diversi film tra cui "Footloose", ma il successo è arrivato solo con l'interpretazione di Carrie Bradshaw, firma di punta del giornale fittizio New York Star, nella serie ambientata a New York che racconta di quattro inseparabili amiche. Il personaggio di Carrie è diventato, nell'immaginario collettivo, rappresentativo della New York 'glamour' fatta di ristoranti, club alla moda e shopping.



Dalla serie sono stati tratti anche due film, "Sex and the City" (2008) e "Sex and the City 2" (2010) e spesso da allora il personaggio si è confuso con l'interprete. Circa la moda, di cui Carrie è grande estimatrice, Sarah Jessica Parker però dice: "Sono un'attrice ma anche una moglie ed una madre ed è un miracolo che riesca ad andare dal parrucchiere. Non amo lo shopping e non ho centinaia di scarpe. Davvero: sono Sarah Jessica Parker, non Carrie". A confermare che l'attrice è diversa dal personaggio che l'ha resa famosa c'è un altro particolare. Carrie in Sex and the City è spesso ripresa con un cocktail in mano, Sarah Jessica Parker è invece completamente astemia: "Non bevo affatto. Non bevo perché non mi piace il gusto, anche se ogni tanto mi concedo un goccino di vino rosso nelle occasioni importanti o in qualche cena particolare".



Sposata da 18 anni con l'attore Matthew Broderick (prima di lui aveva avuto relazioni sentimentali con Robert Downey Jr e John John Kennedy) la Parker ha tre figli: James Wilkie, avuto 13 anni fa, e le gemelline Thabita e Loretta, nate nel 2009 grazie a una madre surrogata. "Matthew ed io volevamo altri figli. Io vengo da una famiglia di otto, tra fratelli e sorelle. Matthew da una di tre. Non volevamo che James fosse figlio unico. Ma io non riuscivo a rimanere incinta. Le abbiamo provate tutte, ma proprio tutte. Una frustrazione tremenda. A un certo punto, qualcuno ci ha consigliato di fare così, ci siamo informati e adesso eccoci qua". Dal punto di vista professionale l'attrice ha appena finito di girare a Roma "All roads lead to Rome", commedia diretta da Ella Lemhagen in cui ha recitato accanto a Pax Vega, Claudia Cardiale e Raoul Bova.