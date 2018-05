Sandra Milo: "Da piccola vedevo oggetti volanti e sentivo i defunti"

"Vedo i defunti , ho persino visto oggetti volare". Sandra Milo si racconta senza veli a " Domenica Live ". Ma non è tutto. Per dimostrare che quello che dice è vero, si sottopone alla macchina della verità. Non senza agitazione. Il test però le dà ragione, l'attrice è in buona fede e il rinomato strumento elettronico conferma che le affermazioni sulle strane percezioni corrispondono alla verità.

Barbara d'Urso comincia con le domande alla Milo e le risposte le danno ragione: "Sì, da piccola mentre dormivo una presenza misteriosa mi faceva le treccine. E' anche vero che quando mia madre mi ha rasato a zero nella notte si sono rovesciate le sedie e ho visto oggetti volanti. Ho sentito anche il pianto della donna che era stata uccisa nella casa in cui abitavo".

E non è tutto. Sandra raconta anche di quando mentre dormiva "una notte in Abruzzo il mio letto si è spostato da solo in mezzo a una stanza". Anche il rapporto con Federico Fellini non si è mai interrotto: "Continuo a parlare con Federico a 25 anni dalla sua morte e lui mi risponde".

Dulcis in fundo, l'attrice confessa che nel 2010, naufraga all'Isola dei Famosi, ha visto un serpente di luce muoversi nell'aria: "Eravamo in una capanna, ma gli altri non vedevano nulla, mi dava un piacere enorme... ho pensato che fosse lo spirito dell'isola".