Safiria Leccese "La Strada dei Miracoli riparte da Medjugorje"

Torna dal 13 ottobre, in prima serata su Retequattro , " La strada dei Miracoli ". Un viaggio al confine tra spiritualità e misticismo, condotto dalla giornalista Safiria Leccese . Nella nuova edizione sarà dedicato maggiore spazio all'attualità, senza però dimenticare le testimonianze dei miracolati. "Abbiamo scelto di aprire con Medjugorje per questo" ha raccontato la conduttrice a Tgcom24 "Inoltre avremo una lunga intervista a Monsignor Charamsa".

A commentare le immagini suggestive, i documenti inediti e i reportage sul campo, gli ospiti Don Davide Banzato, Alessandro Cecchi Paone, Paolo Brosio e il professor Luigi Garlaschelli.



La "Strada dei Miracoli" riparte da Medjugorje, dopo le polemiche di quest'estate, perché?

La scelta di Medjugorje in prima puntata risponde al bisogno di far incontrare i temi tradizionali con l'attualità. Perché è un classico della spiritualità, con 43 anni di apparizioni, ma è anche un tema molto attuale perché si aspetta da una settimana all'altra il pronunciamento del Vaticano a riguardo.



Non sarà l'unico tema scottante...

Avremo anche una lunga intervista a Monsignor Charamsa (il teologo allontanato dopo aver presentato il proprio partner ndr.). Abbiamo cercato si far emergere soprattutto il suo lato più umano, la sua difficoltà come persona nell'essere al centro di questa situazione.



Cosa puoi anticiparci invece sulle storie dei miracolati?

Come nella scorsa edizione il cuore del programma restano i miracoli e i relativi protagonisti. Nelle prima puntata avremo una storia molto bella, che coinvolge anche una bambina.