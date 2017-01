Rupert Grint, Ron di Harry Potter star nella serie tv Snatch

Migrazione di star dal magico mondo di Harry Potter al piccolo schermo. L'ultimo in ordine cronologico a sbarcare in televisione è Rupert Grint, l'ex Ron Weasley , che sarà tra gli interpreti principali di Snatch, con Brad Pitt (conosciuto in Italia con il titolo di Snatch – Lo Strappo), nuova comedy criminale messa in cantiere da Crackle, adattamento del film omonimo del 2000 di Guy Ritchie.

Dopo Tom Felton nella terza stagione di The Flash, quindi ecco un altro attore di Harry Potter, che migra in televisione. La prima stagione di Snatch sarà composta da 10 puntate e al rosso attore britannico toccherà la parte di Charlie Cavendish, un ventenne "dinamico, caotico e assolutamente elegante".



La storia si ispira ad un fatto realmente accaduto a Londra. Un gruppo di giovani ladruncoli si imbatte casualmente in un prezioso carico trasportato da un camion e progetta di appropriarsene, finendo però nel mirino di importanti gruppi nel panorama del crimine organizzato londinese. Interamente diretta da Nick Renton la serie, che vede Rupert Grint anche tra i produttori, è attesa per la primavera del 2017. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni a Manchester. Al fianco di Grint sul set Dougray Scott (Fear The Walking Dead), nei panni di Vic Hill, e Ed Westwick (Gossip Girl) in quelli di Sonny Castillo.