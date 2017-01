Trollare (ovvero in gergo web provocare) sin dalla più tenera età. E' quello che ha fatto Tyler , youtuber italiano da 450mila fan, che sulla piattaforma Blasteem ha postato il video del suo primo scherzo pubblico. Fatto niente meno che a " C'è posta per te ", dove si è presentato quando aveva 4 anni per chiamare il padre e dirgli che non voleva più giocare con lui.

In Rete Tyler è noto per i video degli scherzi realizzati a sconosciuti o parenti, per strada o via whatsapp. Un talento quello dello sberleffo evidentemente innato se già da bimbo lo ha messo in pratica addirittura in una delle trasmissioni più viste della tv italiana.