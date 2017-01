Prison Break torna in tv: in arrivo una miniserie

L'ipotesi di una nuova stagione di Prison Break circolava da un paio di anni, ma mai prima d'ora aveva preso consistenza.



La serie ha dato un discreto successo a Wentworth Miller, che dopo la cancellazione dello show ha preso parte in diversi film (tra cui Resident Evil di Paul Anderson) e ha esordito come sceneggiatore. Meno fortunata la carriera di Dominic Purcell, apparso in alcuni film d'azione minori e telefilm. La coppia si è ritrovata nel 2014 sul set di The Flash, la serie tv ispirata alle vicende del supereroe, dalla quale nascerà anche Legends of Tomarrow, spin off in arrivo nel 2016 che riunirà ancora i due attori, prima dell'atteso ritorno di Prison Break.