Pomeriggio 5, la smentita di Mercedes Henger: "Io e Ginoble amici"

Tra i gossip dell'estate 2017 c'è anche quello, presunto, tra Mercedesz Henger e Gianluca Ginoble. La figlia dell'ex-pornostar Eva e il tenore de "Il Volo" (gruppo musicale vincitore del Festival di Sanremo nel 2015) sono stati paparazzati nel corso di una cena, intenti a chiacchierare in maniera piuttosto intima, ed è subito partito il gossip. Intervistata da Barbara D'Urso nella prima puntata di Pomeriggio 5, però, la Henger ha tenuto a smentire: "Gianluca è un amico da più di un anno, oltretutto è fidanzatissimo, così come lo sono io, non capisco perchè mi attribuiscono ogni volta un fidanzato nuovo, sono notizie non veritiere".