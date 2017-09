Pomeriggio 5: il tronista Ivan Gonzalez ci prova con Malena

Sorpresa per Paola Caruso a Pomeriggio Cinque: dalla Spagna torna in studio il tronista Ivan Gonzalez di cui è innamorata. L’ultima volta sono usciti insieme dopo la trasmissione. Una serata durante la quale sono stati paparazzati. Foto esclusive mentre erano a cena insieme, con carezze e frasi sussurrate in un orecchio. Ivan Gonzalez racconta cosa è accaduto: “Siamo andati a cena, a ballare e… scopa”. Lo interrompe subito Paola: “Scopa qua significa un’altra cosa!”. E fra le risate generali del pubblico Barbara D’Urso gli presenta Malena, attrice porno. Gonzalez sembra particolarmente sensibile alla bellezza di Malena e c’è chi lo fa notare.