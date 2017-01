Pechino Express: "I Socialisti" vincono, Tina conquista tutti

Dalla Rete al trionfo nella quinta edizione di " Pechino Express ". Sono " I Socialisti ", ovvero la coppia formata dagli youtuber Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, che ha vinto l'adventure game battendo in finale " I Contribuenti " Diego Passoni e Cristina Bugatty. Terzi Lory Del Santo e Marco Cucolo (" Gli Innamorati ") e quarti " Gli Spostati ", Tina Cipollari e Simone Di Matteo, anche se Tina ha trovato modo di essere protagonista fino alla fine.

La popolarità della Cipollari sui social aveva fatto sì che alla vigilia "Gli Spostati" fossero dati per favoriti. Ma il sogno è sfumato a un passo dal traguardo. Tina ora è pronta a buttarsi nell'avventura di "Selfie".



La finale è stata durissima, a colpi di lotte con wrestler, assaggi di insetti e cornate di tori nell'arena. I due youtuber, noti in Rete con il nome di "The Show", hanno raggiunto l'obiettivo finale scalando la piramide di Tula, completando così il loro viaggio partito dalla Colombia e proseguito attraversando Guatemala e Messico.