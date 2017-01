Paolo Bonolis fa cantare le star, su Canale 5 arriva "Music"

Prende il via mercoledì 11 gennaio "Music", due serate evento su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Lo show ci accompagnerà in uno viaggio dentro la musica, cantata e raccontata in mille sfaccettature: le più belle canzoni della nostra vita saranno interpretate da grandi artisti. Nel cast stellare ci saranno Morgan, Anastacia, Elisa, Gianna Nannini, Antonello Venditti, John Travolta, Gerard Depardieu, Fedez e J-Ax.