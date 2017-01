Pamela Prati si becca il suo primo Tapiro d'oro: "Purtroppo soffro di claustrofobia"

Non ha fatto in tempo a uscire dalla Casa del " Grande Fratello Vip " che già Pamela Prati è finita nel "mirino" di Striscia La Notizia . Valerio Staffelli le ha infatti consegnato il Tapiro d'oro , il primo della sua vita, dopo la squalifica. "Ho provato a seguire le regole del GF, purtroppo soffro di claustrofobia cronica. E' tutta la vita che combatto contro questo mostro e ho resistito venti giorni", si è giustificata.

Come è noto, Pamela ha fatto saltare il televoto dopo essersi resa protagonista di una lunga serie di violazioni del regolamento.

Quanto alle frasi contro la conduttrice Ilary Blasi che, secondo alcuni, avrebbe pronunciato, la showgirl ha spiegato: "Ma quando mai! Sono un po' dispiaciuta, anche con Alfonso, ma in quel momento, con tutta la tensione di questi venti giorni... spero di potermi scusare, anzi mi scuso adesso, ma in quel momento ero veramente molto provata e chi mi conosce sa che io non sono così. In parte comunque ho vinto, perché sono rimasta lì venti giorni!".