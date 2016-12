Ornella Muti rivela in tv: "Voglio la cittadinanza russa"

Per motivare la sua decisione, la Muti ha spiegato all'emittente russa di adorare l'Italia ma "bisogna essere lì dove c'è futuro. La Russia è il Paese dei miei avi, di mia nonna e di mio nonno, di mia madre. Io ho sempre cercato di trovare in me stessa queste radici russe".



A Mosca vive il suo fidanzato, l'imprenditore francese Fabrice Kerhervé. Proprio qui è volata recentemente per presentare una linea di cosmetici intitolato SkinStar. Ma la Muti ha anche altri due progetti imprenditoriali in cantiere, una linea di calzature in pelle e un ristorante italiano.