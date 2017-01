Orietta Berti: "Sono a dieta, devo perdere otto chili in due mesi"

Quegli otto chili di troppo sono sempre stati il cruccio di Orietta Berti , tanto che anni fa grazie a una scommessa lanciata a " Pomeriggio Cinque " era riuscita a perderli. Adesso la cantante, che pesa 74 chili, ha deciso di riprovarci e lo ha annunciato da Barbara d'Urso. L'obiettivo è quello di dimagrire in due mesi: "Sono ammessi spuntini con formaggio e yogurt e grana e mi sono state consigliate dal dottore sedute di tapis roulant".

Orietta vuole rimettersi in forma dopo l'abbuffata delle feste. E in tv ha descritto gli alimenti che potrà mangiare: a colazione yogurt magro, formaggio e un frutto. Per pranzo (o cena) tre menù da scegliere: panino con due uova e prosciutto (80 grammi) più verdure; panino con carne (120g) o pesce (150g) più verdure; pasta o riso (80g) e verdure.

La Berti ha anche cantato e ripercorso alcuni momenti della sua carriera, come quando iniziò a cantare a 18 anni "con le canzoni di Mina". Poi l'artista ha rivelato le dinamiche dell'incontro con il marito Osvaldo Paterlini: "Ho incontrato Osvaldo ad una fiera. Assomigliava a Montgomery Clift, ma indossava un impermeabile alla Humphrey Bogart. E' stato subito colpo di fulmine".