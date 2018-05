Occhio al futuro: pannelli solari su pellicola plastica

Cristina Gabetti con la sua rubrica settimanale Occhio al Futuro spiega quanto siano importanti le nuove forme di pannelli fotovoltaici. A Striscia la Notizia viene intervistato Antonio Iacchetti, ingegnere elettronico e ricercatore dell’I.I.T. che racconta: “Si tratta di una nuova tecnologia fotovoltaica realizzata con materiali plastici che vengono stampati su una pellicola che permettono di avere una struttura flessibile, insomma un pannello fotovoltaico ma ce viene trasformato in forma plastica”. Questo prodotto viene utilizzato per fornire una piccola fonte di energia che alimenta un dispositivo. Una rivoluzione nel campo della domotica e dei sensori che con poca energia permette di fare tante piccole cose anche con la luce artificiale e non solo con quella solare.