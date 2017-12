Arrivano grazie a "Chi", che le pubblicherà in esclusiva nel numero in edicola il 20 dicembre, le prime eccezionali immagini di Nadia Toffa, dopo il drammatico malore che, tre settimane fa, ha fatto temere per la sua vita. L'inviata delle "Iene" è uscita dall'ospedale ed è stata fotografata mentre si recava dal parrucchiere.