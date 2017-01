Morto il nonno di "Una mamma per amica"

10:35 - Lutto nel mondo dello spettacolo americano: l'attore Edward Herrmann, conosciuto anche in Italia per aver interpretato Richard Gilmore nella serie "Una mamma per amica", è morto all'età di 71 anni. L'attore, malato di cancro, era ricoverato da un mese in un ospedale di New York. Herrmann ha vinto un Emmy nel 1999 per aver partecipato come guest star a "The Practice".