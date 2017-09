Micol Olivieri mamma bis: è nato Samuel

Fiocco azzurro per Micol Olivieri, che ha dato il benvenuto al secondo figlio Samuel . "Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e tanto, troppo, troppo, troppo... troppo amore" ha commentato su Instagram, a margine dello scatto in cui tiene teneramente tra le braccia il piccolo. L'attrice de "I Cesaroni" e il marito Christian Massella sono già genitori di Arya, 3 anni.

Negli scorsi mesi la Olivieri aveva documentato via social la sua estate con il pancione, dai bikini in riva al mare alle gite in famiglia, fino al baby shower con amici e familiari in onore del nuovo "acquisto". Ora l'attesa è finalmente finita, il bebè è al sicuro tra le sue braccia e lei può godersi questi primi attimi con il suo piccolo.