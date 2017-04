Michela Vittoria Brambilla è Dalla parte degli animali: "Cerco una casa per loro"

"Da sempre difendo tutti gli animali ed ora trovare loro una casa sarà la mia missione", Michela Vittoria Brambilla è pronta per una nuova avventura. Da sabato 29 aprile alle 11 su Retequattro - per otto appuntamenti - prende il via "Dalla parte degli animali". Alla conduzione del nuovo programma Video News ci sarà infatti la Brambilla, impegnata in politica, imprenditrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.