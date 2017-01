Michael Cadeddu: "Ciccio" di "Un medico in famiglia" ora è un fantino titolato

La gente ha imparato ad amarlo nel ruolo di Ciccio in "Un medico in famiglia". Ma Michael Cadeddu oltre a quello per la recitazione ha un altro talento: quello per l'equitazione. E così, come fantino, ha trionfato a Milano nelle Oaks d'Italia, in sella a Nepal, una puroseangue tedesca di tre anni. "I cavalli li ho proprio nel sangue - ha detto lui - in senso letterale, dato che mio padre Pietro è stato un grande fantino a ostacoli".