Max dei Fichi d’India: "La chirurgia plastica mi ha distrutto la vita"

Il racconto shock a Domenica Live di Max dei Fichi D’India : il comico aveva deciso di sottoporsi con la moglie ad una liposuzione all’addome, ma qualcosa è andato storto. “Non è giusto che uno deve andare dal chirurgo plastico e poi deve ritrovarsi in depressione – racconta Max - Dopo l’operazione il medico mi faceva delle punture di notte nella clinica con l’acqua di Lourdes. Poi ho dovuto subire un nuovo intervento dove mi hanno fatto una puntura con un ferro, che me lo sogno ancora tutte le notti. Adesso ho paura, mi sono visto quasi morire e prendo la vita in un altro modo”. E il comico si commuove : “Dopo queste cose capisci che la vita è bella”.

Anche la moglie Manuela presente in studio racconta la degenza post operatoria: “C’era qualcosa che non andava dopo l’intervento di liposuzione, Max non riusciva a camminare e a muoversi, aveva la febbre alta. Ma il medico che ci aveva in cura ci rispondeva che era tutto normale, finché lui non è stato veramente male con la febbre a 41 e siamo andati da un altro medico che l’ha dovuto incidere per fargli uscire tutto il pus creatosi. E’ stato terribile”, ha dichiarato la donna. “Quando abbiamo deciso di fare questa cosa in coppia io e lui eravamo felici. Max ora è stabile, stiamo facendo diverse consulenze ma ci sono altre operazioni da fare”, ha aggiunto Manuela.