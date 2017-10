Matrix, il meglio del tifo: ecco gli striscioni più divertenti

Da "Giulietta è una Zoccola" in poi, in Italia il tifo calcistico in curva si è spinto fino alle più alte vette creative e di sfottò. Non c'è, dunque, soltanto la parte estrema, malata, capace di offendere con messaggi antisemiti o con azioni violente, ma anche quella abile e divertente, che colora gli stadi ogni domenica. In questa selezione, alcuni degli striscioni più fantasiosi riproposti a Matrix, il talk serale di Canale 5 condotto da Nicola Porro, che ha ripreso una puntata di Tiki Taka News del maggio scorso. Davanti allo sguardo, divertito, del re degli striscioni, Cristiano Militello e, ovviamente, del padrone di casa Pierluigi Pardo.