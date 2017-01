Maria De Filippi, altri cinque anni in esclusiva a Mediaset e in cantiere nuovi progetti

Partecipata al 50% da Rti-Mediaset e al 50% dalla conduttrice, la Fascino "oltre ai noti programmi di Canale 5 al vertice degli ascolti, tutti confermati anche per la prossima stagione, estenderà il suo impegno anche in altre aree tv del gruppo".



"Siamo molto soddisfatti e direi onorati, per il rinnovo dell'accordo con Maria De Filippi per i prossimi cinque anni" il commento di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset "La nostra collaborazione è un caso unico di crescita e di successo. Oggi questa partnership con Maria e Fascino si rafforza sulla base di una visione comune per il futuro e per nuovi progetti. Per me Mediaset è la casa di Maria De Filippi, e i suoi programmi su Canale 5 sono la casa degli italiani".



"Sono felice per le parole che Pier Silvio Berlusconi ha rivolto a me e a Fascino" ha aggiunto la De Filippi nella nota "Sono 'nata' televisivamente con lui e in tutti questi anni ho potuto lavorare nella massima libertà di espressione e con la consapevolezza di una comunione di idee, di volontà e di sforzi volti in una unica direzione: cercare di costruire programmi televisivi di intrattenimento che incontrino il gusto del pubblico. Per chi fa il mio lavoro questa dimostrazione di fiducia è importantissima perché ti consente di 'crescere' professionalmente, anche potendo sbagliare. Proprio per questi motivi sono felice di pensare a cinque anni di lavoro ancora insieme".