Marcus Bellamy, ex ballerino di "Amici" uccide il fidanzato e chiede perdono su Facebook

"Perdonami. L'ho fatto per amore". Con queste parole il ballerino Marcus Bellamy , che fino al 2009 era uno dei professionisti di Amici , ha confessato su Facebook l'omicidio del fidanzato Bernardo Almonte, pochi istanti dopo l'accaduto. Dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi, Bellamy aveva ballato anche con Alessandra Amoroso, prima di approdare a Broadway dove si è esibito nel musical "Spider-Man: Turn Off The Dark".

A quanto riporta il Daily News solo qualche momento dopo aver strangolato il compagno, Marcus ha confessato l'omicidio su Facebook: "Perdonami. L'ho fatto per amore, l'ho fatto perché ti amo. Mi ha detto che odio e amore sono la stessa emozione".



Secondo quanto ricostruito dagli agenti è stato un litigio a scatenare la furia omicida del ballerino. Consumato il delitto, dopo aver pubblicato la confessione sui social, Bellamy ha lasciato l'appartamento per avvisare un vicino dell'accaduto ed è andato a pregare sul marciapiede. Il vicino ha chiamato le forze dell'ordine, che lo hanno immediatamente arrestato. Bellamy ha identificato Almonte come il suo compagno, ma si è rifiutato di dire altro. E' stato poi portato al Lincoln Hospital a causa di alcuni dolori al petto e le sue condizioni di salute al momento sono stabili.



Pochi momenti dopo la tragedia su Facebook aveva condiviso frasi inquietanti come "Sono Dio. Do la vita e posso toglierla. Quindi lascia stare", "L'ho fatto per amore", "Perdonami padre" e "Lucifero".