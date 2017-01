Lory Del Santo e il due di picche a Trump: "Donald fu un vero gentleman, forse avrei dovuto dire sì"

Come hai accolto la notizia dell'elezione di Donald Trump?

Ho seguito le elezioni sin dalle primarie, avendo un figlio che studia in America. Dato che l'ho conosciuto mi ero permessa di parlare di lui in giro, per esempio al supermercato, ma ho visto nei sostenitori della Clinton un'aggressività che mi ha sconvolto. Mi sono sentita offesa e ho deciso di non dire più nulla, nemmeno che lo conosco.



Che ricordo hai di lui?

"Mi invitò a cena e fu molto galante. Aveva la possibilità di essere maleducato e volgare, invece non lo fece".



Poi però si prese un bel due di picche...

"Mi fece una buona impressione, ma a me non sono mai interessate le storie di una notte. Dovevo partire poco dopo e non me la sentii di concludere la serata come lui si aspettava. Non ero sicura di buttarmi in quella frequentazione, ma con il senno di poi forse avrei dovuto dire di sì".



Che cosa pensi della nuova First Lady

"E' una bellissima donna, con un bellissimo corpo e alla sue età si mantiene ancora molto bene. All'inizio della campagna elettorale metteva sempre in evidenza il seno, che è evidente e rifatto, ma negli ultimi tempi ha scelto look più castigati. Una scelta azzeccata e intonata al ruolo che deve ricoprire".



Qualche consiglio di stile?

"L'unico consiglio che le darei è di raccogliersi i capelli in uno chignon, sciolti sono troppo da vamp. Anche io quando ho iniziato a fare la regista di The Lady ho dovuto adeguare il guardaroba indossando spesso il tailleur nero per farmi prendere sul serio. Sembra stupido, ma devo dire che ha funzionato".



Ti aspetti un invito a cena alla Casa Bianca, ora che è presidente?

"Fui l'unica a difenderlo, quando tutte le donne lo attaccavano, quindi me lo meriterei (ride ndr.). Non proprio alla Casa Bianca, magari quando viene in Italia a fare un giretto...".