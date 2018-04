Lorenzo Crespi: "Ecco dove vivo, non ho il riscaldamento"

Lorenzo Crespi, afflitto da molti anni da problemi di salute, ha accolto a casa sua le telecamere di Domenica Live. L'attore si difende: "Sono malato ma la povertà è un'altra cosa". Dopo le critiche ricevute sui social, Lorenzo spiega: "Io i miei soldi li ho finiti in malattie, non mi compro un maglione da cinque anni".



Per scaldarsi l'attore deve approffittare del sole fuori casa, visto che il riscaldamento non funziona, e per caricare il cellulare si deve recare ad un bar. Una vita fatta di difficoltà che però continua ad attirare molte polemiche tanto che Crespi ha voluto sfidato i suoi haters: "Questo è il mio indirizzo venite qui, patite con me: non è venuto nessuno. Io avrei aperto la mia porta. Se resistete tre ore siete dei grandi uomini, altrimenti io sono un immortale".