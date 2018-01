Le lacrime di Giorgia Meloni: "Vorrei che mia figlia dicesse di me che sono una patriota"

Giorgia Meloni è decisa e carica quando si parla di politica e di campagna elettorale. Lo è invece meno quando si parla della sua vita privata, mostrando le fragilità di una madre che soffre per la lontananza dalla famiglia. Ospite di Mattino Cinque la leader di Fratelli d’Italia si commuove e piange in diretta parlando della figlia Ginevra. "Che cosa vorrebbe che dicesse di lei sua figlia?", chiede il conduttore Francesco Vecchi. "Vorrei che dicesse di me che sua madre è una patriota", risponde la Meloni. Ma quando Vecchi le chiede: "Ma non c’è il rischio che sua figlia dica che sua madre è una patriota ma che la vede poco?", l’ex ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi non riesce a rispondere e trattiene a stento le lacrime.