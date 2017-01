Lady Gaga: sangue, topless e gestacci per la partenza di "American Horror Story"

Ha preso il via negli Stati Uniti la quinta stagione di " American Horror Story ", intitolata " Hotel ". Tra i protagonisti, dopo l'abbandono della protagonista storica Jessica Lange , c'è Lady Gaga che ha scelto un modo tutto suo per celebrare via Instagram la partenza della serie: una foto dove si presenta in topless e sporca di sangue mentre mostra con fare strafottente il dito medio a chi guarda...

Per la popstar è una prova importante dove, dopo aver dimostrato di essere in grado di misurarsi anche con generi musicali diversi dal pop (con il successo del suo disco jazz con Tony Bennett), vuol mettere in mostra le proprie doti di attrice. Quello della recitazione è un passo tentato da molte altre stelle della musica in passato, con risultati non sempre esaltanti. Ovviamente pensando a Gaga il paragone che viene spontaneo è quello con Madonna, le cui prove da attrice sono state quanto meno altalentanti e non sempre accompagnate da fortuna.



In attesa del responso del pubblico c'è da registrare l'entusiasmo del creatore della serie, Ryan Murphy. "Lady Gaga è talmente splendida nella quinta stagione di American Horror Story - ha twittato - che ieri le ho chiesto ufficialmente di di unirsi alla sesta. Di' di sì!". Gaga accetterà? A giudicare dall'entusiasmo con cui ha vissuto questa esperienza difficile credere in un suo rifiuto...