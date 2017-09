La5, al via il 5 ottobre "Il padre della sposa" con Melissa Satta

E' Melissa Satta la conduttrice de " Il padre della sposa ", al via da giovedì 5 ottobre su La5 , per sei appuntamenti, in seconda serata. Al centro di ogni puntata della rete tematica Mediaset dedicata alle giovani donne, ci sono tre padri con le loro tre figlie, tutte prossime alle nozze; un atelier di abiti da sposa; un concorso che mette in palio un abito da favola. Chi si aggiudicherà il vestito più bello?

Con Melissa Satta - volto di "Tiki Taka", moglie di Kevin-Prince Boateng e mamma di Maddox - ci sarà anche la wedding planner Alessandra Grillo e il direttore creativo Raffaella Fusetti. "Il padre della sposa" segue le coppie arrivare in atelier e, durante il tragitto, rivela in flashback le loro storie, le loro personalità, i loro desideri, i loro sogni e cosa hanno organizzato per il matrimonio. Che rapporto hanno con il papà le future spose? E i padri, come immaginano la passerella all'altare che li vede protagonisti?



Le coppie, accolte dalla direttrice creativa, vengono divise: le future spose da una parte, i padri dall'altra. Sia le ragazze che i papà comporranno l'abito ideale: le ragazze seguendo il proprio sogno, i padri intuendo quello delle figlie. E' un'occasione per raccontarsi e capire se le scelte coincidono. Vince l'abito della coppia padre-figlia che avrà più elementi in comune. Il premio in palio è proprio quello: l'abito più bello.