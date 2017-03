La seconda stagione di Emigratis è già un successo. Il programma di Pio e Amedeo, andato in onda ieri in seconda serata su Italia1, ha ottenuto il record di ascolti raccogliendo il 15,82% di share e 1.038.000 spettatori totali. La trasmissione racconta le avventure dei due foggiani che, girando per il mondo "a scrocco", importunano i vip che incontrano sulla loro strada. La prima puntata è andata eccezionalmente in onda ieri ma, da oggi, verrà trasmessa ogni lunedì alle 23:15.

La voce narrante dei loro viaggi è, come nella prima stagione, di Francesco Pannofino, attore e doppiatore, noto per aver prestato la voce ad artisti come George Clooney, Denzel Washington, Tom Hanks e Antonio Banderas.