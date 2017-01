28 gennaio 2015 Katie Holmes torna in tv: in "Ray Donovan" sarà chic, furba e milionaria Per l'attrice, ex moglie di Tom Cruise, è il primo ruolo importante sul piccolo schermo dopo "Dawson's Creek" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:47 - Katie Holmes torna in tv. L'attrice sarà nel cast della terza stagione di “Ray Donovan” - serie tv in onda negli Stati Uniti su Showtime - e interpreterà un'astuta donna d'affari. I 12 episodi che la vedranno protagonista saranno trasmessi in estate. Per la Holmes è la prima parte importante dopo “Dawson's Creek”. Dopo la chiusura del teen drama, l'ex moglie di Tom Cruise era apparsa in tv solo in ruoli minori.

Svestiti i panni di Joey Potter, la Holmes si è dedicata al teatro e al cinema, conquistando i favori della critica, con “Wonder Boys”, e successi al botteghino con “Batman Begins” e “The Gift”. In tv, l'attrice aveva ricoperto piccoli ruoli in alcuni popolari telefilm - da “How I met your mother” a “Eli Stone” - e interpretato Jacqueline Kennedy nella miniserie vincitrice di quattro Emmy “I Kennedy”.



Ora il ritorno con “Ray Donovan”, in cui è Paige, la scaltra figlia del miliardario Andrew Finney, ruolo, quest'ultimo, appena affidato all'attore Ian McShane. Finney assolderà Ray, interpretato da Liev Schreiber, per risolvere una situazione potenzialmente dannosa per la sua famiglia.



La Holmes presto tornerà anche al cinema, dove arriverà nei prossimi mesi con “Woman in Gold”, nel quale recita al fianco di Helen Mirren e Ryan Reynolds.