Heather Parisi-Lorella Cuccarini, la guerra continua con un dito medio

Non si placa la guerra a distanza tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini , che continuano a punzecchiarsi. Se la Cuccarini ha lanciato il sasso parlando in tv dell'avventura di "Nemicamatissima" e dichiarando: "Le auguro di fare pace con se stessa", la reazione della Parisi non si è fatta attendere. Su Twitter ha postato un video ironico che culmina con un dito medio. Ad accompagnarlo anche un hashtag in cui si menziona la rivale.

In un'intervista a "Diva e Donna" Lorella Cuccarini aveva aggiunto benzina al loro già infiammato rapporto: "Direi che sono stata materna anche con Heather Parisi, anche se lei è più grande di me. Ho cercato di proteggerla di esserle complice. Non so quanto questo sia passato, se penso a quello che è successo dopo. Non lo so, Heather è una donna molto fragile. Aver vissuto questa esperienza dopo tanto tempo che era fuori dalla televisione evidentemente l'ha caricata di responsabilità. Lei non ha neanche un suo numero di telefono. È difficile parlarci. Bisogna chiamare il marito. Ma non avrei saputo cosa dirle. Preferisco rimanere a quel nostro abbraccio finale".



Il video pubblicato su Twitter è proprio una risposta alle ultime dichiarazioni della "nemica", con la Parisi che per scherzo di prende a schiaffi affermando: "Sto litigando con me stessa".