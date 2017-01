Grey's Anatomy, parla Ellen Pompeo: "Vado avanti senza Derek"

Un vero trauma per la dottoressa, quello del suo amore finito, che ha fatto soffrire tutti gli appassionati, preoccupati dall'ipotesi che con l'addio del dottore e la fine della storia tra i due, si chiuda anche il serial. "Macché - assicura lei -. La vita continua per la mia dottoressa. Ad aspettarla ci sono altri amori, altre gioie. In tv, come nella vita vera, se perdi l'uomo che ami devi semplicemente rialzarti e andare avanti. Pensare ad altro: ai bambini, ai lavori, senza lasciarti abbattere dalla tristezza".



Ellen rassicura (parzialmente) i suoi ammiratori dicendo che "sul mio futuro a 'Grey's Anatomy' non ho ancora deciso nulla. Ho dichiarato di voler mollare un giorno in cui ero un po' stanca". E ringrazia i fan: "E' per il loro affetto che andiamo avanti così da tanto tempo". Aggiungendo di essere commossa perché "mi capita spesso di sentirmi dire: 'Ho deciso di diventare medico grazie a Meredith Grey'. Una cosa che mi colpisce nel profondo, mi onora, mi mette quasi in imbarazzo".



Una serie tv vista dall'altra parte dello schermo, che l'ha inchiodata alla poltrona? "Da ragazzina impazzivo per 'I segreti di Twin Peaks'. Se faranno il seguito, sono pronta ad appassionarmi ancora".