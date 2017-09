Grande Fratello Vip: Raoul Bova trasloca nella casa

Al Grande Fratello Vip è già successo di tutto: alcuni concorrenti hanno discusso, altri hanno pianto e altri hanno già dato il loro primo bacio. Ma le sorprese del reality di Canale5 non finiscono mai. Nella puntata che andrà in diretta lunedì in prime-time, un nuovo Vip farà il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia: Raoul Bova. L'attore, infatti, traslocherà a Cinecittà ma nessuno conosce il suo destino: il pubblico si chiede se sarà un nuovo inquilino o un semplice ospite. Lunedì seguite il live esclusivo di Tgcom24GFVIP per restare aggiornati sulle novità che accadranno in puntata.