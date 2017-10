20 luglio 2017 10:41 Giffoni, Cristiana Capotondi sarà Renata Fonte nel nuovo film tv di Canale 5 Alla kermesse cinematografica lʼattrice ha raccontato la sua emozione nellʼinterpretare lʼassessore vittima di mafia nel 1984

Ospite della sesta giornata del "Giffoni Film Festival" è l'attrice Cristiana Capotondi, che torna sul piccolo schermo come protagonista di un film tv su Canale 5, in cui recita nel ruolo di Renata Fonte, assessore del comune di Nardò (Lecce), uccisa da due sicari mafiosi nel 1984. "E' una donna molto determinata che si incarna in un luogo, e si batte per difenderlo fino alla morte. Mi ha entusiasmato interpretarla", spiega Capotondi.

Renata Fonte, oltre a essere stata un'eccellente mamma, è conosciuta soprattutto per aver a lungo combattuto, durante la sua carriera politica, contro la speculazione edilizia e gli illeciti ambientali nell'area di Porto Selvaggio, in Salento. La donna, riconosciuta vittima di mafia, è morta a 33 anni nel marzo 1984 per mano di due sicari.

Cristiana Capotondi grande ospite al "Giffoni Film Festival" IPA 1 di 7 IPA 2 di 7 IPA 3 di 7 IPA 4 di 7 IPA 5 di 7 IPA 6 di 7 IPA 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci L'attrice Cristiana Capotondi, alla kermesse cinematografica, ha spiegato che tornerà sul piccolo schermo come protagonista di un film tv su Canale 5, in cui recita nel ruolo di Renata Fonte, assessore del comune di Nardò (Lecce), uccisa da due sicari mafiosi nel 1984. leggi tutto