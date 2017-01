Gianni Morandi torna in tv, ciak della nuova fiction in Sardegna

Inizieranno a settembre a Carloforte e in altre località del Sulcis, nel sud della Sardegna, le riprese della fiction "Per amore di mia figlia", con protagonista Gianni Morandi. La serie sarà di sei puntate, che verranno trasmesse in prima serata su Canale 5 a marzo-aprile 2017. Il cantante manca dal piccolo schermo da tantissimi anni, ed è pronto a vestire i panni di un padre disposto a tutto per riabbracciare la figlia.